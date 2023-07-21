صدمة جديدة تضرب الزمالك تعقد أزمة إيقاف القيد

تلقى نادي الزمالك، ضربة جديدة، عقدت موقف النادي في أزمة إيقاف قيد اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تسلم النادي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخطره فيه بإيقاف قيد النادي بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج.

ويرتبط رفع قيد الزمالك بسداد مستحقات اللاعب الغاني، البالغة 250 ألف دولار، وتلقي الزمالك مؤخرا خطابا أيضًا من فيفا بإيقاف القيد بسبب مستحقات لشبونة البرتغالي الخاصة بشيكابالا، البالغة مليون ونصف دولار.

ويعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للتدريبات، غدا السبت، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية الذي منحها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد ختام منافسات الدوري المصري بمواجهة فاركو الأحد الماضي.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنسيترى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

ويبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة، أمام فريق الاتحاد المنستيرى التونسى، يوم 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويأتي اللقاء التالي في البطولة للفريق الأبيض، أمام الشباب السعودي، يوم 31 من الشهر ذاته، ويختتم الزمالك مواجهة دور المجموعات بمواجهة النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل..