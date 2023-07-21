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السبت 22 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فتح جميع مراكز الشباب والأندية ببورسعيد لعرض نهائي الرابطة مجانا

فريق النادي المصري
فريق النادي المصري
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مسئولي الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، بفتح الأبواب للمواطنين الراغبين فى متابعة نهائي كأس رابطة أندية المحترفين لكرة القدم بيت المصري وسيراميكا المقرر إقامته غدا السبت، وذلك عبر الشاشات الموجودة بجميع المنشآت الرياضية والأندية الاجتماعية بالمجان.

كما وجه محافظ بورسعيد قيادات الأحياء ومجلس مدينة بورفؤاد بنشر الشاشات العملاقة بالمتنزهات والحدائق المفتوحة والميادين والساحات لاتاحة الفرصة أمام مشجعي المصري لمتابعة اللقاء المرتقب.

وأعرب محافظ بورسعيد عن تمنياته للنادي المصري بالفوز والتتويج بكأس بطولة الرابطة لاسعاد الآلاف من محبي النادي وأعضائه المخلصين.

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