إصابة 3 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر

أفادت القناة "14" العبرية، اليوم الجمعة، بإصابة 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في اشتباكات مع الفلسطينيين اندلعت في بيت أمر شمال الخليل.

وتابعت أن اثنين من المصابين من حرس الحدود وواحد من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم الجمعة، عن استشهاد مواطن متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية الحي في الرأس في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وكانت الوزارة أفادت بوصول اصابتين خطيرتين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية الحي في الرأس والبطن إلى المستشفى الاستشاري من قرية أم صفا قبل ان يتم الاعلان عن استشهاد احدهما.