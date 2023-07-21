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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يحذر بولندا من التدخل المباشر في أوكرانيا

بوتين
بوتين
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بولندا من حشد تحالف تحت مظلة حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتدخل المباشر في أوكرانيا للاستيلاء على مناطقها الغربية.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الجمعة - "إن بولندا حصلت على أراض كبيرة في الغرب بفضل ستالين، ولكن إذا نسيت وارسو ذلك، فإن روسيا تذكّرها".

وأضاف الرئيس الروسي: "أود أيضا أن أذكركم كيف انتهى الأمر بهذه السياسة العدوانية في بولندا في 1939، عندما ألقى الحلفاء الغربيون ببولندا في فك الآلة العسكرية الألمانية لتلتهمها وفقدت استقلالها ودولتها، اللذين استعادتهما إلى حد كبير بفضل الاتحاد السوفيتي".

وتابع بوتين: "بفضل الاتحاد السوفيتي تحديدا وموقف ستالين، حصلت بولندا على أراض ألمانية مهمة في الغرب، فالمناطق الغربية في بولندا الحالية هي هدية من ستالين إلى البولنديين".

ووجه بوتين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرجي ناريشكين بمراقبة خطط بولندا بشأن أوكرانيا.

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