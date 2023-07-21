المبعوثان النوويان لسول وواشنطن يعبران عن مخاوف إزاء استفزازات كوريا الشمالية

اجتمع كبيرا المفاوضين النووين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، في اليابان وعبرا عن مخاوفهما العميقة بشأن محاولة كوريا الشمالية إلقاء اللوم على الدول الأخرى لتصعيد التوترات في المنطقة حسبما ذكرت وزارة الخارجية في سول.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب» أن "كيم غون"، الممثل الخاص لشئون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية ونظيره الأمريكي "سونغ كيم"، دعا كوريا الشمالية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال المسئول الكوري إن الجانبين عبرا عن مخاوف عميقة إزاء رفض كوريا الشمالية المستمر لمقترحات الحوار من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان فضلا عن المجتمع الدولي، وإلقاء اللوم على الآخرين في تصعيد التوترات، داعيا كوريا الشمالية إلى العودة بسرعة إلى محادثات نزع السلاح النووي.

وأدان المبعوثان بشدة تطوير الشمال للأسلحة النووية والصاروخية بصورة غير شرعية، واتفقا على الحفاظ على وضعية الاستعداد الدفاعي القوي والاستعداد لأي استفزازات إضافية من بيونغ يانغ.

وتعهدا بتكثيف التعاون مع المجتمع الدولي ومواصلة التواصل مع الصين، مشددين أن لها دور مسئول وبناء في القضية النووية لكوريا الشمالية كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.