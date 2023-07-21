نتيجة الثانوية العامة 2023.. تحذير عاجل من “التعليم”

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق خلف منشورات تدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل الكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وناشدت الوزارة الطلاب وأولوياء الأمور بعدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولوياء الأمور بهدف جمع الأموال.

كما ناشدت الوزارة كافة وسائل الاعلام المختلفة بالالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والمتحدث الرسمي فقط فيما يتعلق بكافة المعلومات الخاصة بمؤشرات وموعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة.