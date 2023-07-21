40 مليون يورو سنويًا.. النصر السعودي يغري «ماني» لخطفه من أهلي جدة

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي النصر السعودي قدم عرضًا محسنًا للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحاول النصر، إقناع ماني للانضمام لصفوفه في ظل وجود مفاوضات من جانب نادي أهلي جدة مع اللاعب السنغالي لمزاملة مواطنه إدوارد ميندي في الفريق.

وأوضحت التقارير، أن عرض النصر وصل لـ40 مليون يورو سنويًا من أجل إتمام صفقة انتقال ساديو ماني للعالمي.

ووفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن ماني وافق على التفاوض بشأن انتقاله للنصر، وسوف يتناقش مع إدارة النادي على شروط العقد.

وكان بايرن ميونخ، رحب ببيع نجمه السنغالي، بشرط الحصول على مقابل مادي كبير من أجل التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرتبط أسد التيرانجا صاحب الـ31 عامًا بعقد مع البايرن حتى 30 يونيو 2025، بعدما انتقل إلى البافاري من ليفربول الإنجليزي في الصيف الماضي في صفقة قدرت بـ32 مليون يورو.

في المقابل، أمهلت إدارة نادي الأهلي السعودي، ساديو ماني، 48 ساعة كحد أقصى، للرد على العرض الأخير المقدم له من الإمبراطور؛ من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد.

ويرغب مسؤولو أهلي جدة في التعاقد مع ساديو ماني، لكن مطالب المهاجم السنغالي تتعارض مع إتمام الصفقة، بعد التفاوض معه خلال الأيام القليلة الماضية.