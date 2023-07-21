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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن ، بينما غادرت 8 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22331 طن تشمل : 8000 طن يوريا و 2500 طن مولاس و 3815 طن رمل و 1651 طن أسمنت معبأ و 6365 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55851 طن تشمل :  10365 طن خردة و 269 طن أرز و 4586 طن ابلاكاش و 764 طن صودا و 2480 طن كسب صويا و 10346 طن فول صويا و 9313 طن حديد و 415 طن زيت معبأ و 106 طن لبن مجفف و 5989 طن ذرة و 11218 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 492 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 189 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2126 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 174676 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 193368 طنًا .

كما غادر   2 قطار بحمولة إجمالية 2617 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي  ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3598 شاحنة .
 

في سياق آخر، أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر حتى الأمس معدل ١٢٩.٩٥% بما يعادل ٦٠٤٢٩ طن و ٥٠٤كجم مما يؤكد على  انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ خلال شهر إبريل ٢٠٢٣ .

 وأكدت  "عوض" ان المحافظة تعمل على  انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر.

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