أسعار الأرز تواصل التراجع مع اقتراب موسم الحصاد.. "السليطي": الطن تراجع 1500 جنيه.. وزيادة المعروض سر الانخفاض الحاد.. ونقيب الفلاحين: استيراد كميات كبيرة أغرق السوق.. و10 جنيهات السعر المتوقع

بعد أن كان حديث الساعة لأيام بل وشهور، عادت أسعار الأرز من جديد إلى تصدر المشهد، ولكن ليس كما هو المعتاد على مدار الفترة الماضية التي شهدة ارتفاعات كبيرة في أسعار الأرز وصلت إلى ان سعر الأرز وصل إلى 30 جنيه للكيلو بل وأكثر في بعض المناطق، إلا أن هذه المرة تراجعت أسعار الأرز مع اقتراب موسم الحصاد للمحصول الجديد.

أسعار الأرز الجديدة

وبحسب بيانات شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات المصرية فقد سجلت أسعار الأرز تراجعًا كبيرًا، لتشهد انخفاض غير مسبوق للأسبوع الثالث على التوالي في الأسواق المحلية ليخسر الطن ما بين 1300 -1500 جنيه للطن، مقارنة بأسعارها المسجلة مطلع الأسبوع الجاري.

وفي هذا الشأن قال مصطفي السلطيسي، عضو شعبة الأرز، أن أسعار الأرز الشعير انخفضت بواقع 1500 جنيه تقريبا في الطن هذا الأسبوع، مشيرا على ان الأرز الشعير "عريض الحبة" سجل 14 ألف جنيه للطن مطلع الأسبوع الجاري، إلا أنه عاد للتراجع مع نهاية الأسبوع مسجلا 12.700 جنيه للطن.

سعر الأرز الشعير والأبيض

وقال "السليطي" إن هذا التراجع يعد الأكبر بل وهو أدنى سعر للأرز عريض الحبة منذ يناير 2023، وأكد أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة تراجع ايضا بشكل قوي ليسجل نحو 11.5 ألف جنيه للطن، اليوم الخميس، مقارنة بنحو 13 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

ولفت عضو شعبة الأرز إلى أن الأرز الأبيض انخفض في الأسواق أيضًا بالقيمة نفسها، ليتراوح الطن بين 19 إلى 22 ألف جنيه، وفقًا للنوع «عريض أو رفيع الحبة»، وللجودة ونسبة الكسر والمضرب.

وأرجع "السليطي" التراجع الكبير في أسعار الأرز إلى زيادة المعروض منه حاليًّا، ما يسهم في هدوء السوق وعودتها لمستوياتها الطبيعية، لافتة إلى أنه من المرتقب بدء الهبوط للمستهلك النهائي، خلال الفترة المقبلة، حال استمرار تراجع جملة «الأرز الأبيض» في المحافظات.

توقعات بتراجع أسعار الأرز

من جهته، توقع نقيب الفلاحين، حسين أبوصدام، أن يتراجع سعر الأرز بشدة قائلا: "كيلو الأرز هيبقى بـ 10 جنيه"، مؤكدا في تصريحاته لـ"ألبوابة" أن يصل طن الارز الشعير الي 10 الاف جنيه، مشيرا على أن سعر طن الارز الشعير اليوم رفيع الحبه يباع بـ13 الف جنيه ويصل سعر طن الارز الشعير عريض الحبه الي 13 الف وخمسمائة جنيه

واضاف "أبو صدام" أنه يتوقع تراجع اسعار الارز بعد 20 يوم من الان ليصل كيلو الارز الشعير الي 10 جنيهات ويتراوح سعر كيلو الارز الابيض ما بين 15 ،الي 17 جنيه حسب النوع لعدة اسباب اولها زيادة المساحات المنزرعه من الارز عن العام الماضي بنحو 500 الف فدان، ووجود كميات كبيره من الارز المستورد مخزنه لدي التجار، بالإضافة إلى بدء حصاد الارز المبكر بعد 20 يوم من الان.

وأوضح ان طن الارز الابيض عريض الحبه يباع حاليا بنحو 22 الف جنيه فيما وصل سعر طن الارز الابيض رفيع الحبه الي 20 الف جنيه ويتراوح السعر للمستهلكين ما بين 22 الي 23 جنيه للكيلو، مشيرا إلى أن استيراد كميات كبيره من الارز ادي الي زيادة المعروض وانخفاض اسعار الأرز.

وأكد ان الارتفاع الكبير في أسعار الارز الموسم الماضي أدى الي تهافت المزارعين علي زراعة الارز بالمخالفة للمساحات المحددة من قبل الحكومة هذا الموسم مما زاد المساحات المنزرعة من مليون و100 الف فدان الموسم الماضي إلى أكثر من مليون و600 ألف فدان الموسم الحالي.