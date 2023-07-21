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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

العالمية للأرصاد الجوية تحذر من استمرار موجات الحر الشديد خلال أغسطس المقبل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلن مستشار بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن العالم يواجه موجات اجتياح شديدة  الحرارة وذلك منذ بداية شهر يوليو الحالى ، وستستمر هذه الموجات بتسجيل درجات حرارة قياسية خلال أغسطس المقبل.
وأشارت المنظمة خلال الأسبوع الجاري إلى إنها تتوقع أن تفوق درجات الحرارة في أمريكا الشمالية وآسيا وشمال أفريقيا والبحر المتوسط الأربعين درجة مئوية لعدة أيام هذا الأسبوع مع تفاقم الموجة الحارة.
تشهد مناطق جنوب أوروبا موجة حارة قياسية خلال ذروة موسم السياحة الصيفي، ما دفع السلطات للتحذير من تزايد احتمالات التعرض لمشاكل صحية وحتى الوفاة.
كما تسببت الحرارة العالية في اضطراب حياة ملايين الأمريكيين، وحدوث عدة حرائق في عدة دول حول العالم، منها اليونان وتركيا .
وتأمل بعض الدول، بما في ذلك الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبالغ عددهم 27 دولة، أن تتفق وتتوحد جميع البلدان في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، في وقت قريب وسريع من هذا العام على التخلص التدريجي من استهلاك الوقود الأحفوري الذي يسبب تغير المناخ، مما يفاقم قضية التغير المناخي ويترك آثارا وخيمة على العالم قدر تنذر بكارثة مناخية .

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