الجيش الروسي يطلق قذائف تحمل منشورات تدعو قوات كييف للاستسلام

الجمعة 21/يوليو/2023 - 02:34 م

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات مصورة لإطلاق طواقم صواريخ "جراد" قذائف محشوة بالمنشورات على مواقع قوات كييف، تدعو العسكريين الأوكرانيين لإلقاء السلاح والاستسلام حفاظا على حياتهم.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، أن "القذائف تحمل رسائل تفاعلية، حيث يتم تحميل منشورات تزيد عن 1000 قطعة في القذيفة، بدلا من العناصر الضارة والمتفجرات، حيث تحتوى هذه الرسائل مناشدة العسكريين في القوات الأوكرانية إلقاء أسلحتهم طواعية وتسليم أنفسهم، الأمر الذي سينقذ حياتهم لاحقا ويمنع إراقة الدماء".