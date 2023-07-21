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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان يدعو السويد لاتخاذ إجراءات لوضع حد لتعميق مشاعر الكراهية والإساءة للأديان

لبنان
لبنان
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 أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن استهجان وإدانة السماح مرة أخرى بالإساءة إلى القرآن الكريم في استوكهولم، مما يشكل انتهاكا مستمرا لمشاعر المسلمين وكرامتهم. 

ودعت الوزارة السلطات السويدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والعنصرية بكل أشكالها، والتحريض على العنف، والإساءة للأديان.
وشجبت الوزارة عملية إحراق العلم العراقي خلال تظاهرة في ستوكهولم ودعت لمحاسبة الفاعلين دون تردد، بالتوازي مع إدانتها للاعتداء الذي تعرضت له سفارة السويد في بغداد، وذلك على خلفية ما حصل في المرة السابقة من حرق للقران الكريم.
ورحبت الوزارة بأي مسعى دولي لسن تشريعات تحرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية.

السويد القرآن الكريم استوكهولم لبنان