وزير الخارجية الروسي يبحث الشراكة الاستراتيجية مع نظرائه في "بريكس"

الجمعة 21/يوليو/2023 - 02:27 م

عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم /الجمعة/ اجتماعا مع وزراء خارجية بلدان "بريكس" عبر تقنية الفيديو، لبحث الشراكة الاستراتيجية بين دول المجموعة.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أنه جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول سبل تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للدول الخمس الأعضاء في المجموعة.

وأشارت إلى أن الاجتماع بحث سير الإعداد لقمة "بريكس" المزمعة في جوهانسبرج بين 22 و24 أغسطس المقبل، والتي سيحضرها رؤساء جنوب إفريقيا والبرازيل والهند والصين، فيما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جميع جلساتها عبر الفيديو.