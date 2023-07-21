"إعلام وزارة الهجرة" ينظم دورة تدريبية مكثفة لطلاب صحافة أكاديمية أخبار اليوم

نظم المكتب الإعلامي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دورة تدريبية مكثفة استمرت لمدة ثلاثة أيام، لعدد من طلاب قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم، وذلك في إطار استراتيجية الدولة في تأهيل وتمكين الشباب.

وصرحت السفيرة سها جندي أنه إيماناً بمبدأ دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات، كان الهدف الرئيسي من التدريب هو تزويد المتدربين بالمهارات المهنية والخبرات العملية التي تتواكب مع مستجدات سوق العمل الصحفي والإعلامي، والتعريف باستراتيجيات عمل المكتب الإعلامي لوزارة الهجرة في كافة الملفات والمبادرات، وكذا عقد حلقة موسعة للنقاش والرد على الاستفسارات.

وأضافت وزيرة الهجرة أن البرامج التدريبية تتيح فرصة انفتاح الطلبة والطالبات على مهارات سوق العمل أثناء الدراسة وتنمية المهارات الأساسية في مختلف المجالات، داعية هؤلاء الشباب من المتدربين لتقديم أفكار ومقترحات لتطوير المشروعات والملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، ومؤكدة أن الدماء الشابة دائمًا تسهم في تقديم كل ما هو جديد ومثمر.



وأكد المشاركون في التدريب على مدى الاستفادة المكتسبة من فريق عمل وزارة الهجرة في مجالات الإعلام مثل الكتابة الصحفية، التصوير الصحفي، والتصميم الجرافيكي، الرصد والمتابعة، وإعداد المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهين الشكر للأستاذ الدكتور ماجد القمري عميد الأكاديمية لرعايته الدائمة للشباب، والدكتورة نشوي اللواتي رئيس قسم الصحافة بالأكاديمية، والدكتورة أميرة ناجي مدرس بقسم الصحافة، لإتاحة الفرصة التدريبية المثمرة لهم.

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