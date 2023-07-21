ضبط 3245 علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء بالمرج والوايلى

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 3245 علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء بالمرج والوايلى.

وتعود البداية عندما تم ضبط (مسئول عن مخبز - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وعثر بداخل المخبز على كمية من المواد الغذائية وزنت "500 كيلو جرام دقيق" مجهولة المصدر وغير مسحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (مالك محل لتجارة الجملة - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) وعثر داخـــل المحـــل علـــى كميــة مــــن السجائـــر بإجمالى "2000 علبة سجائر" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وذلك للبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت أجهزة الامن ضبط (صاحب محل سجائر "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى) وذلك لحيازته كمية كبيرة من السجائر بإجمالى " 1245 علبة سجائر" أنواع مختلفة ، مجهولة المصدر ومهربة من سداد الرسوم الجمركية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وذلك لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاذ ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.