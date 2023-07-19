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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

لحظة وصول محمود حميدة إلى العرض الخاص لفيلم مطرح مطروح

محمود حميدة
محمود حميدة
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رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات العرض الخاص لفيلم مطرح مطروح بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير ومن أبرزهم محمود حميدة وكريم عفيفي ونضال الشافعي ومحمد عبد الرحمن ومحمد محمود وغيرهم من النجوم.

ويجسد النجم محمود حميدة، دور موظف حكومي خلال فترة الأربعينيات، حيث تدور قصة العمل في حقبة الأربعينيات في إطار كوميدي، والفيلم تدور أحداثه في عام 1940.

بينما تلعب الفنانة شيماء سيف ضمن أحداث الفيلم زوجة محمود حميدة، أما الفنان كريم عفيفي فيجسد، ضمن أحداث العمل، شخصية فريد وهو الشقيق الأصغر لمحمود حميدة، ويعشق الملاكمة، كما تجسد أيضا ليلى زاهر شخصية ابنة النجم محمود حميدة ضمن أحداث الفيلم.

محمود حميده فيلم مطرح مطروح