محافظ الأقصر يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد.. صور

شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، في الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالأقصر، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445.

وأقيمت الاحتفالية، بمسجد السيد يوسف بالكرنك عقب صلاة المغرب، بحضور العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمستشار هشام البلكي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية.

بدأ الحفل، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ أسامة على السيد، وكلمة ترحيبية من الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، ثم كلمة حول أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية ومنها النية الصادقة والإخلاص حتى يصل الإنسان إلى ما يبتغيه.

وعقب ذلك، ألقي الشيخ على صديق عمر مدير شئون الإدارات بمديرية أوقاف الأقصر، كلمة تحدث فيها عن أن الأوطان يجب الحفاظ عليها وأنها تبني بأيدي أبنائها المخلصين وأن الأوطان لا تتقدم إلا ببذل الغالي والنفيس.

واختتمت الاحتفالية، بالابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ الحسين عبد رب الرسول محمد.

ومن جانبه، هنأ محافظ الأقصر الحضور بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة علي مصرنا الغالية.

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احتفالية العام الهجري الجديد (2)

احتفالية العام الهجري الجديد (3)

احتفالية العام الهجري الجديد (4)

احتفالية العام الهجري الجديد (5)

احتفالية العام الهجري الجديد (6)

احتفالية العام الهجري الجديد (7)

احتفالية العام الهجري الجديد (8)