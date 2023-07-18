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الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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 شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاحتفال الذي أقامته وزارة الاوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد  ١٤٤٥ بمسجد الامام الحسين بحضور د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ود.شوقى علام مفتى الجمهورية ، ود.محمد عبدالرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر ، واللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ود.عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ولفيف من كبار المسئولين ورجال الدين وعلماء الأزهر .

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