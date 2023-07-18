نائب رئيس جمعية الأورمان: فكرة التنسيق كانت غائبة تمامًا

قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، إنه ظل نحو شهرين يشهد اجتماعات التحالف الوطني للعمل الأهلي، حتى زالت جميع مخاوفه، وانطلق يعمل بكل طاقته في التحالف.

وأضاف خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن فكرة التنسيق كانت غائبة تماما، حتى في العمل العام كان التنافس يحكم النشاط، لكن ما حدث الفترة الماضية، كان معجزة بكل المقاييس.

وأوضح أن التحالف وصل الآن إلى 34 مؤسسة، كل مؤسسة تتحرك تحتها جمعيات قاعدية، الأورمان مثلا لديها 5700 جمعية تتحرك تحت مظلتها، وهناك مؤسسات تتحرك تحتها نحو 30 ألف جمعية.