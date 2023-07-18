تعرف على قرارات اتحاد الكرة خلال اجتماعه

عقد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، اجتماعا انتهي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين أسفر عن القرارات الآتية :

اعتماد تعليمات وشروط القيد للموسم الجديد والتي تبدأ من يوم 27 / 7 / 2023

تقديم مذكرة إلي لجنة الانضباط بشأن / سمير موسي رئيس نادي الزرقا فيما بدر منه من تجاوز تجاه مجلس الادارة.

اعتماد تنظيم دوري الكرة النسائية مواليد 2004 و 2009

تمت مناقشة مقترحات أندية القسمين الثاني والثالث بشأن دورى المحترفين ، وتقرر تكليف ادارة المسابقات بمراعاة تلك المقترحات من حيث عدد المباريات والنطاق الجغرافي والنفقات المالية عند اصدار شروط المسابقة للموسم الجديد 2023 / 2024.

استمع مجلس الإدارة لعرض فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام وتقريره عن الفترة الماضية و خطته للاستعداد للموسم الجديد و ما يشمله من تدريب الحكام سواء في الملعب أو على تقنية حكم الفيديو المساعد ..وسيقوم بيريرا بعقد مؤتمر صحفى بعد نهاية الموسم لعرض كل هذه الأمور على الرأى العام.