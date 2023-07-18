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الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قرارات اتحاد الكرة خلال اجتماعه

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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عقد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، اجتماعا انتهي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين أسفر عن القرارات الآتية :

اعتماد تعليمات وشروط القيد للموسم الجديد والتي تبدأ من يوم 27 / 7 /  2023

تقديم مذكرة إلي لجنة الانضباط بشأن / سمير موسي رئيس نادي الزرقا فيما بدر منه من تجاوز تجاه مجلس الادارة.

اعتماد تنظيم دوري الكرة النسائية مواليد  2004 و 2009

تمت مناقشة مقترحات أندية القسمين الثاني والثالث بشأن دورى المحترفين ، وتقرر تكليف ادارة المسابقات بمراعاة تلك المقترحات من حيث عدد المباريات والنطاق الجغرافي والنفقات المالية عند اصدار شروط المسابقة للموسم الجديد 2023 / 2024.

استمع مجلس الإدارة لعرض فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام وتقريره عن الفترة الماضية و خطته للاستعداد للموسم الجديد و ما يشمله من تدريب الحكام سواء في الملعب أو على تقنية حكم الفيديو المساعد ..وسيقوم بيريرا بعقد مؤتمر صحفى بعد نهاية الموسم لعرض كل هذه الأمور على الرأى العام.

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اتحاد الكرة قرارات