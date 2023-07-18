انطلاق فعاليات قافلة "الثقافة للجميع" الثانية بمدينة الحسنة بوسط سيناء

انطلقت فاعليات قافلة الثقافة للجميع الثقافية الثانية بمدينة الحسنة بوسط سيناء اليوم بحضور مشايخ القبائل احتفالا بالعام الهجرى وذكرى ثورة يوليو بحضور الشيخ محمد ابو عنجة عضو الاتحاد المصرى الهجن عن قبيلة الترابين ومن الاحيوات الشيخ موسى فرج الله مصلح ابواحمد ومن قبيلة البياضية الشيخ سليمان عطا الله وعن قليلة العييادة الشيخ محيسن حسان حسين والشيخ محمد غانم شيخ بغداد واهالى مدينة الحسنة واطفال وشباب مدرسة الحسنة الثانوية وبحضور رئيس مدينة الحسنة سعد خليل بغدادي الذى استضاف فعاليات القافلة الثقافية الثالثة خلال شهر يوليو فى عامها الثانى وبحضور محمد المغربى سكرتير عام مدينة الحسنة وذلك فى اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى بالاهتمام باطفال وسط سيناء صرح بذلك الكاتب محمد نبيل محمد وكيل وزارة الثقافة رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى. .

ورحب البغدادى بجميع القيادات والمشايخ والاهالى وخص رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى الكاتب محمد نبيل محمد فى كلمته بالشكر لللدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة للجهد المبذول والمميز لنشر الوعى الفنى والثقافى على ارض محافظة شمال سيناء.

ثم بدات فعاليات فقرات فنية متنوعة للفرقة التلقائية والتى قدمت اغانى وطنية ومنها من التراث السيناوى تفاعل معها الحضور من الشباب والاطفال بقيادة جامع عبدالرسول عروض فنية متنوعة ابرزها رقصة المربوعة واغنية سينا سينا واغنية خمس الحواس وكوكتيل من الاغانى السيناوية.

كما اقامت نسرين الشوربجى مدير الدراسات والبحوث ورشة لتعليم التطريز السيناوى كما اقام احمد صابر ورشة فنية فى الرسم .

وتاتى هذه القافلة فى اطار اعلان وزارة الثقافة مبادرة ثقافتنا فى اجازتنا وتنفيذا لتوجيهات الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاعات الدولة فى بناء الانسان وتبنى المواهب ورعايتها كما تاتى هذه القافلة الثقافية احتفالا براس السنة الهجرية ١٤٤٥ والذكرى ٧١ لثورة ٢٣ يوليو مما يستهدف نشر القيم الدينية السمحة والقيم الوطنية فى الولاء والانتماء فى نفوس النشء والاجيال القادمة.