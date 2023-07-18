ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: واشنطن وكييف يؤكدان أن جسر القرم يستخدم لأغراض عسكرية

السفير مسعود معلوف
السفير مسعود معلوف الخبير في الشؤون الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال السفير مسعود معلوف الخبير في الشؤون الأمريكية، إن واشنطن قالت إنها ليست متأكدة أن أوكرانيا وراء تفجير جسر القرم بشكل قاطع، لكن واشنطن وأوكرانيا يقولان إن الجسر كان يستخدم لأغراض عسكرية.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن "سي إن إن" قالت إن أحد المسؤوليين الأوكرانيين الأمنيين الذي لم يشأ ذكر اسمه، أن أوكرانيا هي التي فجرت الجسر.

ولفت إلى أن هناك تقارير أكدت أن جسر القرم كان يستخدم لنقل المعدات العسكرية واللوجستيات، وهذا ما تتبناه أمريكا وأوكرانيا، بينما ترى روسيا أن الجسر يستخدم لنقل السياح.

وذكر أن الجسر بني في العام 2014، ولم يكن موجودا قبل ذلك، وشبه جزيرة القرم هي ضمن حدود أوكرانيا بالمواثيق الدولية، وحتى لو لم يكن الجسر يستخدم في مرور الإمدادات، فإن روسيا لن يعجزها نقل إمداداتها عبر البحر الأسود وطرق أخرى.

السفير مسعود معلوف الخبير في الشؤون الأمريكية واشنطن تفجير جسر القرم