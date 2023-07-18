محلية البرلمان: وقف تراخيص البناء خطيئة ويزيد من المخالفات

كشف محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المنازل القديمة التي تسقط يخشى أصحابها هدمها لأنه لا يستطيع الحصول على رخصة بناء جديد.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التراخيص موقوفة بطريقة غريبة جدا والاشتراطات البنائية الموضوعة مستحيل تنفيذها.

وأكد محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن وقف إصدار تراخيص البناء منذ سنوات، يزيد من حالات المخالفة التي لا يراعي صاحبها الاشتراطات البنائية ولا الكود الخاص بالبناء.

ولفت إلى أن الحل يتمثل في سماح الدولة بالبناء المقنن الذي يخضع للقواعد الهندسية السليمة، لافتا إلى أن المنع ليس حلا أو في مصلحة أحد وبمثابة خطيئة ترتكبها الحكومة.

وأردف أنه لا يعتقد وجود إحصائية بالمنازل الآيلة بالسقوط، ومن الصعب حصرها بشكل كامل، ولكن يمكن تمشيط المباني والمنزل الذي يساور اللجنة الشك فيه يتم التعامل مع الموقف.

وأضاف محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن هناك مدن كاملة مبانيها خطرة، حيث إن هناك عقارات كاملة يصل عددها مئات الآلاف تم إنشاء الواحدة منها في 10 أيام بالمخالفة للقانون.

واستطرد محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن النواب يطالبون بإلحاح النظر في قانون البناء الموحد؛ لأنه معقد ويحتاج إلى تبسيط وتغليظ العقوبات على المخالفين.

