الولايات المتحدة ترسل طائرات وسفنًا حربية إضافية للخليج.. البيت الأبيض: الخطوة تهدف للحد من التحركات الإيرانية وردعها

أكدت الولايات المتحدة رسميًا تقارير سابقة عن إرسال المزيد من الطائرات الحربية والسفن الحربية الإضافية إلى منطقة الخليج العربي لردع التحركات الإيرانية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها سترسل طائرات مقاتلة إضافية من طراز F-35 وF-16، إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط، في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد استيلاء إيران على سفن الشحن التجارية ومضايقتها في الأشهر الأخيرة.

في غضون ذلك، ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محادثة هاتفية يوم الاثنين التحديات الأمنية التي تشكلها إيران في المنطقة.

وتشاور الاثنان بشأن تنسيقنا الوثيق لمواجهة إيران، بما في ذلك من خلال التدريبات العسكرية المشتركة المنتظمة والمستمرة.

وأشار جون كيربي، المنسق الاستراتيجي للبيت الأبيض، إلى أن "الشراكة الأمريكية الإسرائيلية تظل حجر الزاوية في منع إيران من الحصول على سلاح نووي على الإطلاق".

في مايو، أعلن البيت الأبيض أن إدارة بايدن ستتخذ سلسلة من التحركات في المنطقة، لكنها لم تحدد في ذلك الوقت ما الذي ستشمله.

وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم البنتاغون للصحفيين "البنتاجون يزيد وجودنا وقدرتنا على مراقبة مضيق هرمز والمياه المحيطة." ولم يتضح بالضبط المكان الذي ستوضع فيه الطائرات الإضافية ومدة بقائها في المنطقة.

وكان مسؤول في البنتاغون قد قال في وقت سابق إن مقاتلات إف -16 ستوضع في المنطقة، لكن إعلان يوم الاثنين تضمن المزيد من أنظمة الأسلحة.

وحدثت محاولات إيران الأخيرة للتدخل في حركة الملاحة التجارية في وقت سابق من هذا الشهر عندما حاولت الاستيلاء على سفينتين.

وأعلنت البحرية الأمريكية في 5 يوليو أنها منعت القوات البحرية الإيرانية من تحويل مسار السفن بما في ذلك ريتشموند فوييجر، وهي ناقلة نفط عملاقة تديرها شركة شيفرون في مضيق هرمز، أضيق جزء من الخليج العربي.

منذ عام 2019، كانت هناك سلسلة من الهجمات على الشحن في مياه الخليج العربي الاستراتيجية في أوقات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب البحرية الأمريكية، استولى الحرس الثوري على 15 سفينة أو هاجمها منذ عام 2019. على مر السنين، قامت الزوارق الإيرانية السريعة أيضًا بمضايقة سفن البحرية الأمريكية، أحيانًا في مناورات خطيرة.

ويمر حوالي خُمس النفط الخام والمنتجات النفطية في العالم عبر مضيق هرمز، وهو نقطة التلاقي بين إيران وسلطنة عمان.