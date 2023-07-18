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الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجة الحرارة حتى الاثنين المقبل

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الاربعاء 19 إلى الأثنين 24، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طـقـس مـعـتدل الحرارة رطب فى الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبـرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السـواحل الشمالية الغربية ، معـتـدل الحرارة رطب ليلا علي كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد انه يشهد غدا الاربعاء 19 يوليو والخميس 20 يوليو  2023، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. حط

ونشاط الرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

بينما يشهد الجمعة 21 يوليو نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

واشارت الارصاد انه يشهد السبت 22 يوليو، والاثنين 24 يوليو 2023، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة

ونصحت الارصاد المواطنين من ان التعرض المباشر لاشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وان ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 3:2  درجة مئوية.

ارتفاع درجة الحرارة الاثنين الارصاد