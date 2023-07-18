خلال 24 ساعة.. ضبط 247 قضية مخدرات وتنفيذ 61140 حكمًا قضائيًا متنوعًا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 247 قضية مواد مخدرة بإجمالى 276 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (132,375 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (37,700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,895 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,035 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (2 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (680 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (670 جرام).

(51788) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (95 قطعة سلاح نارى بحوزة 92 متهم)

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 61140 حكما قضائيا متنوعا

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (17) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (334) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28541) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص 53 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.