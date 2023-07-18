مذكرتا تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وشركة لينسبريدج الأسترالية

شهد وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وفوسفات مصر وشركة لينسبريدج الاسترالية.



المذكرة الأولى لتنفيذ وتشغيل مشروع مصنع حامض الفوسفوريك في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ووقعها الجيولوجى عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وبريان ويسونالرئيس التنفيذي لشركة لينسبريدج .

وجاءت مذكرة التفاهم الثانية بين شركة فوسفات مصر وشركة لينسبريدج الاسترالية بشأن توريد خام الفوسفات اللازم لمشروع مصنع حامض الفوسفوريك فى المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ووقعها مذكرة التفاهم الجيولوجي محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر وبريان ويسون-الرئيس التنفيذي للشركة وكلايد ويسون -المدير التنفيذي للشركة الأسترالية .

وعقب التوقيع أكد الملا، أن هناك اهتمام من الدولة لإقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وتحقيق عائدات جديدة من تصنيعها، و ان مشروع حامض الفوسفوريك يجسد استراتيجية الوزارة فى استغلال الثروات التعدينية .