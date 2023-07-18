واتساب يضيف ميزة الدردشة الفورية مع أرقام مجهولة

انطلاقه جديدة لتطبيق ميزة من "واتساب" حيث تتيح للمستخدمين بدء محادثات مع مجهولين الهوية ، دون الحاجة إلى حفظ أرقام هواتفهم من قبل في دفتر العناوين، وبشكل مباشر، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز تجربة المستخدم وتحسين الخصوصية.

وفي السابق، كان يتعين على المستخدمين حفظ رقم هاتف جهة الاتصال في دفتر العناوين، قبل أن يتمكنوا من بدء محادثة معها على التطبيق. ولكن بفضل الميزة الجديدة التي تم إضافتها في أحدث إصدارات التطبيق على نظامي التشغيل iOS و Android، يستطيع الآن للمستخدمين البحث عن أرقام هواتف أشخاص مجهولين مباشرة من داخل التطبيق، والتواصل معهم بشكل فوري.

وتعمل هذه الميزة على تعزيز الخصوصية، حيث لا يتم حفظ رقم هاتف الشخص غير المعروف في دفتر العناوين الخاص بالمستخدم، وبالتالي يتم الحفاظ على سرية هويته بشكل أكبر، وهو ما قد يكون مهما للمستخدمين الذين يرغبون في التواصل مع أشخاص جدد أو مجهولين، مثل العملاء أو الزملاء بدون الإفصاح عن هويتهم بشكل كامل.

