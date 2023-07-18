محافظ كفر الشيخ: تقديم الخدمة الطبية لـ 550 ألف مواطن

قال، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن، مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد 25 يونيه، حتى الاثنين 17 يوليو2023، ل 482 ألفا و717 مواطناً، ما بين مبادرات رئاسية وإحالة ( المبادرات الرئاسية وقوافل طبيه وتنظيم أسرة ونفقة دوله وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية).

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما جرى تقديم الخدمات الطبية خلال مبادرات الصحة العامة ل 67 ألفا و 262 مواطناً، بالإضاف إلى تحويل 7 آلاف و39 حالة، للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج ، وتم تطعيم 305 الف و263طفل ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالاضافة إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

جاء ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومتابعة ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أمال حجاج، مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية ( منسق حملة 100 يوم صحه عن محافظة كفرالشيخ).

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة: “كما قامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 52 ألف و97 منتفعة بالإضافة إلى 25 ألف و 595 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الاسرة، وتم صرف 50 ألف 628 وسيلة تنظيم الاسرة، وعمل 51 ألف و 427 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات”.

وأوضحت الدكتورة أمال حجاج، منسق عام مبادرة 100 يوم صحة، تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ 6326 متردد ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 169 حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج بالاضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 734 منشأة غذائية، وأخذ 236 عينة مواد غذائية، وتحرير 563 محضر للمنشآت المخالفة، وضبط 40 منشأة بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بالإضافة إلى إعدام 17 ألف و809 كيلو من الأغذية المختلفه، و133 لتر سوائل، وتم المرور على 222 محطة لمياه الشرب، و 63 محطة لمعالجة مياه الصرف.

IMG-20230718-WA0021

IMG-20230718-WA0024

IMG-20230718-WA0022

IMG-20230718-WA0023