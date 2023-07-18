10 آلاف مشجع فى مباراة تتويج الأهلى بدرع الدورى أمام حرس الحدود

وافقت الجهات المعنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى وحرس الحدود مساء غد الأربعاء، باستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ33 بالدورى الممتاز، والتى ستشهد استلام المارد الأحمر درع الدورى بعدما توج به للمرة الـ43 فى تاريخه.

وكان الأهلي طلب حضور السعة الكاملة من جماهيرة في استاد القاهرة خلال المباراة، ولكن الجهات الأمنية سمحت بحضور 10 آلاف فقط بواقع 5 آلاف لكل فريق.

ومن المنتظر أن يحتفل لاعبو النادى الأهلى بدرع الدوري عقب نهاية المباراة والتتويج بلقب الدورى المصرى الممتاز وسيكون الظهور الأخير للدرع التاريخي للدوري وسيتم الاحتفاظ به في متحف اتحاد الكرة على أن يتم تسليم الدرع الجديد بداية من الموسم المقبل.