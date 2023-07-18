ضمن "حياة كريمة".. "مياه المنيا" تتابع نسب تنفيذ المشروعات بمركز العدوة

تفقد المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا اليوم الثلاثاء، عددا من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركز العدوة، وذلك بتوجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية للوقوف على نسب تنفيذ مشروعات مبادرة " حياة كريمة " على مستوى مراكز المحافظة.

وتشمل الجولة مشروعات (محطة مياه العدوة المرشحة الجديدة بطاقة ٢٠٠ل/ث ـ أعمال تطوير مبنى الحملة و مخازن فرع العدوة ـ أعمال تطوير محطة المياه المرشحة بالعدوة بطاقة ٦٠ ل / ث)، وذلك في إطار متابعة نسب تنفيذ المشروعات والتأكد من إنجاز الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

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