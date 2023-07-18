بالفيديو.. رئيس "الباقيات الصالحات": التحالف الوطني يسعى لتكاتف القوى المختلفة من المجتمع المدني

قالت الدكتورة مروة ياسين، أستاذ الإعلام ورئيس جمعية الباقيات الصالحات، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حقق نقلة نوعية وطفرة مختلفة في مجال العمل التطوعي التنموي، من خلال تحقيق جانب من الديمومة بضابط تشريعي، مشيرة إلى أن العمل المدني يعتبر شريكا في التنمية منذ القدم ومن أهم مقومات الدولة على مستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وما إلى ذلك.

وأضافت "مروة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن التحالف الوطني عمل طفرة مختلفة ولم يكن وليد أزمة ولكنه جزء من الفكر الاستراتيجي للدولة المصرية، موضحًا أن التحالف الوطني يعمل تعزيز القوى وتكاتف القوى المختلفة من المجتمع المدني و توحيد الجهود القوى المختلفة من جمعيات المجتمع المدني.

وتابعت، أن توحيد جهود التحالف الوطني أدى لاستدامه الخير وفقًا لأطر فنية والبيئة الجغرافية لكل الجمعيات، موضحًا أنه أصبح هناك مرجعية موحدة من خلال الاحصائات الدقيقة والبيانات المنضبطة من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالجمعيات المختلفة لتوحيد الجهود.

وأردفت، أن الجمعية تقوم على صناعة الأمل في عالم الزهايمر وهو موت الذاكرة الإنسانية، حيث قدمت الجمعية منهجية مختلفة من رعاية شاملة طويلة الأجل من خلال منهج طبي ونفسي واجتماعي وغذائي.