صوت الناس| أهالي المنيب يستغيثون: القمامة تحاصرنا في كل مكان

أهالي المنيب تستغيث بالمسئولين، رفع القمامة ومتابعة الحالة في الشارع قبل فوات الأوان.

كان قد ورد إلى “البوابة نيوز” رسالة من إحدى الأهالي بمنطقة المنيب بانتشار أكوام من مخلفات القمامة ومحاصرة القمامة لمحولات الكهرباء والعديد من الاماكن الأخرى وتحديدا شارع جسر الكونيسة أمام عمارة عبدالله كامل، والتي تقطع الطريق العام وتمثل خطرًا على حياة المواطنين؛ نظرا لارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأمراض.

وكان سكان المنطقة قد انتقدوا غياب المحافظ أو الأجهزة التنفيذية الممثلة لها عن التواجد بالشارع وعدم رفع أكوام مخلفات القمامة التى تتواجد بكثرة بمنطقة المنيب.

وأكد الأستاذ ا. خ أحد سكان المنطقة المذكورة أنه يوجد العديد من المخالفات وأصبحت القمامة تحاصرها من كل اتجاه ولا يوجد مسئول بالحى أو المحافظة يكلف خاطره بالمرور على تلك المناطق بل تفرغوا للأماكن الراقية فقط قائلًا: “إحنا الناس الغلابة ملناش حد يبص لنا إحنا مكتوب علينا الموت في كل لحظة”.

وأشار إلى أن الأهالى اشتكوا مئات المرات لتنظيف المناطق حول كابلات الكهرباء للحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم خاصة أن المنطقة بالليل تفتقد الملاحظة، بالإضافة إلى المخلفات التى تبتلع نصف الطريق والتى تعرض حياة الموطنين إلى الخطر لذلك نرجو بحث حالتنا ومحاولة انقذانا قبل فوات الأوان.