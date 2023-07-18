بالفيديو.. تعليم الغربية: وضعنا خطة لبناء الإنسان ولإعداد طفل أو شاب لائق لـ"حياة كريمة"

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الغربية، إنه منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة في المرحلة الأولى في زفتى والمرحلة الثانية في كفر الزيات والمحلة وبسيون صدرت توجيهات وتنسيق مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخصوص التركيز على أنشطة لبناء الإنسان، وإعداد الأطفال في المدارس ليكونوا لائقين لحياة كريمة، في ظل ما يُنفذ من مشروعات قومية وبنية تحتية وطرق وغيرها.

وأضاف "ناصر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه تم التنسيق مع الوزارة ومحافظة الغربية واستهدفنا وضع خطة لبناء الإنسان من خلال إعداد طفل وشاب يكون لائقا لحياة كريمة، وانطلقت الأنشطة الصيفية بالمحافظة في جميع المدارس على مستوى 10 إدارات تعليمية.

وتابع، أنه تم التركيز على قرى مراكز المرحلة الثانية من حياة كريمة في كفر الزيات والمحلة وبسيون وقطور في الأنشطة الصيفية، وتم تنظيم عدة فعاليات لاقت إقبال المواطنين وأولياء الأمور وكان هناك عامل جذب للطلاب من خلال أنشطة مختلفة سواء كانت رياضية متنوعة أو تدعيم المواهب الفنية والموسيقية وتعليم لغات ودورات لصيانة الأجهزة وتنظيم رحلات مدرسية لمشروعات حياة كريمة على مستوى المحافظة ومسار العائلة المقدسة والمشروعات التي تم تطويرها في المحافظة.

وأردف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عملت على تأهيل المدارس، سواء المباني أو المعلمين من حيث العمل على رفع كفائتهم والتنمية المهنية لهم، كما جرى تنظيم ندوات توعوية عن قضايا السكان وزواج القاصرات والإدمان والتدخين.