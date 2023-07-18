أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 18 يوليو 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2451 جنيهات للبيع و2463 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2145 جنيها للبيع و2155 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18- الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1839 جنيها للبيع و1847 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1430 جنيها للبيع و1437 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17160 جنيها للبيع و17240 جنيه للشراء.

وبلغت سعر الأونصة نحو 76239 جنيها للبيع و76595 جنيها للشراء.

وكيلو الذهب نحو 2451429 جنيها للبيع، و2462857 جنيها للشراء.