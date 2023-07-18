الملتقى الاقتصادي العربي الأول يكرم مديرة مدرسة بشرم الشيخ

كرمت إدارة الملتقى الاقتصادي العربي الأول، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ حاليا، تحت عنوان (خارطة طريق خبراء الاستثمار)، أمل المغربي، مدير عام إدارة إحدى مدارس شرم الشيخ؛ تقديراً لمجهوداتها ودورها الرائد في خدمة المجتمع المدني، والاستثمار في مجال التعليم، فضلاً عن المشاركة الإيجابية لمجموعة من طلاب وطالبات مدرستها في الملتقى.

وتعد أمل المغربي صاحبة الريادة فى مجال التعليم في محافظة جنوب سيناء، والتى كان لها الفضل الأول فى انطلاق التعليم الدولي، وجرى منحها درع من قبل حنان حنا، رئيس الملتقى، بحضور لفيف من قيادات المجتمع المدني وبعض القيادات التنفيذية والحزبية.

وألقت أمل المغربي، كلمة خلال الملتقى عن أهمية جذب الاستثمار بمدينة شرم الشيخ وأهمية دور المرأه فى جذب الاستثمار.

وأكدت في كلمتها أن الاستثمار في التعليم يعد واحدا من أعظم أنواع الاستثمارات على المستوى الإنساني والاقتصادي والتنموي على حد سواء بالنسبة للفرد والمجتمع، كونه يسهم في تحقيق نتائج استثمارية بعيدة المدى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي من خلال تنمية العقول البشرية؛ لذا كرست حياتها ومجهوداتها لخدمة ودعم التعليم، ليس فقط بإنشاء مبنى مدرسي أصبح نموذجا يشار إليه بالبنان، ولكن أيضا حريصة كل الحرص على إنتاج مواطن مؤهل على أعلى المستويات بكل الكفاءة التعليمية، من خلال توفير فرص تعليمية تتماشى مع متطلبات المستقبل على المستويين المحلي والعالمي.

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