روسيا: الأمم المتحدة فشلت في تنفيذ ضماناتها بشأن صفقة الحبوب

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الأمم المتحدة فشلت بتنفيذ الضمانات الخاصة بصفقة تصديرالحبوب عبر البحر الأسود.

وأضافت زاخاروفا، بحسب وكالة "تاس" الروسية: "للأسف فشلت هيئة الأمم المتحدة، في مهمة الوساطة أو مهمتها لضمان تنفيذ هذه الصفقة، ويمكن الحديث عن فشل الأمين العام والأمانة العامة تحت قيادته مباشرة، وأعتقد أن هذا سيكون أدق في التعبير".

وأكدت زخاروفا أن الأمم المتحدة كانت تعمل على تنفيذ صفقة، لكن التعهدات أمام الجانب الروسي لم تنفذ، مشيرة إلى أنه صدرت عن الأمم المتحدة "تصريحات صحيحة وجميلة" فقط.

يذكر أن روسيا أعلنت يوم الاثنين وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، التي تم عقدها في إسطنبول في صيف العام الماضي بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، وسحب الضمانات الأمنية لشحنات الحبوب الأوكرانية وإنهاء عمل الممر الآمن لنقلها عبر البحر الأسود.