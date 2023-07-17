دعاء زهران: التحالف الوطني للعمل الأهلي يساهم في دعم مسيرة التنمية والبناء

أشادت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر، إن بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد إعلانه صرف تعويضات عاجلة للأسر المتضررة من انهيار عقار حدائق القبة، علاوة على توفير شقق بالإيجار من أجل عملية التسكين.

وقالت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يساهم فى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأهالي المتضريين، مؤكدة أن التحالف الوطني قدم جهوداً كبيرة في دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا خلال الفترة الماضية.

وِأشارت زهران، إلي أن التحالف منذ إنشائه يساهم فى دور كبير لدعم مسيرة التنمية والبناء التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحة أن جهود التحالف الوطني تتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وتقدمت الدكتورة دعاء زهران، بخالص التهاني إلى جميع مؤسسات المجتمع الأهلي وجميع الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي، بمناسبة صدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.