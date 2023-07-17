مراسل "القاهرة الإخبارية": روسيا تستعد لتوجيه ضربة لأماكن حيوية في أوكرانيا خلال ساعات

قال حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الفيدرالي، إجراءات حماية المنشآت الحيوية.

وأضاف مشيك في إفادته على الهواء، أن بوتين أعلن أن الجيش الروسي يبحث خيارات الرد على استهداف جسر القرم اليوم وسقوط قتلى ومصابين، وبات الداخل الروسي يطالب قياداته بمواقف أكثر حسما تجاه أوكرانيا.

ولفت إلى أن القيادة العسكرية الروسية بدأت تتحدث عن أن "نظام كييف الإرهابي" لن يردعه سوى القوة، بحسب قوله، لكن التحرك يكون بحرص لأن أي خطأ قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والغرب أو روسيا وأمريكا.

وذكر ميشيك أن موسكو رغم كل ذلك لا تريد قطع علاقتها بالدول الغربية، ومازالت تحافظ على خيط من الدبلوماسية بين الجانبين، رغم أن التصعيد والتصعيد المضاد بين روسيا والغرب وصل لمرحلة مسبوقة، ولكن خبراء تحدثوا عن أن الساعات المقبلة ستشهد توجيه روسيا ضربة لأماكن حيوية في أوكرانيا ردا على استهداف جسر القرم.



