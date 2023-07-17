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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تعرف على قرارات النيابة بشأن مصرع أحد الأفراد غرقا داخل مياه الصرف بالعياط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه غرقا داخل مياة الصرف الزراعى بجبل قرية طهما بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

الواقعة بدأت بتلقي  رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها  غرق شخص داخل مياة الصرف الزراعى بجبل قرية طهما بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة و جري نقلها إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اتخاذ كافه الاجراءات بمديرية أمن الجيزة غرفة عمليات النجدة قوات الإنقاذ النهري