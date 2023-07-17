صور| نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF وCFR للتصدير

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن نجاح شركة فوسفات مصر في البيع من خلال نظامي ( تأمين الشحنة وتكاليف النقل البحري) الـCIF و CFR لتصدير خام الفوسفات عبر الموانئ في بواخر وسفن عملاقة حتى العميل النهائي في الدول الأجنبية.

وقال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمسئولة عن استخراج الفوسفات في الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان، في تصريح له، اليوم الاثنين، إن نجاح هذه التجربة جاء تتويجًا لتوجيهات معالي المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بتحقيق أقصى استفادة من سياسية البيع والتسوق للخام بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقيق أعلى معدلات ربحية للشركة كمؤسسة اقتصادية وطنية تابعة لوزارة البترول.

وأوضح عبد العظيم، أن هذين النظامين يعني توصيل خام الفوسفات لميناء العميل بالدولة المستوردة وتتحمل الشركة كل أعباء الاستخراج والنقل حتى موانئ التصدير وأعمال الشحن والتفريغ على ظهر السفن ومتابعة تأمين الشحنة خلال مسار الرحلة وحتى وصولها لميناء الدولة المستوردة وإنهاء إجراءات التفريغ وصولا للعميل النهائي ( End User) أو المصنع النهائي بتلك الدولة.

وأشار عبد العظيم، إلى أن هذا النظام في التصدير للخام للخارج به عدة تحديات نجحت الشركة في اجتيازها باقتدار أبرز هذه التحديات تحمل نقل الخام بحريا حتى وصوله لميناء العميل النهائي والمصنع في الدولة المستوردة، وضمان ومتابعة جودة الخام خلال الشحن والتفريغ حتى تسليم العميل المستورد بالإضافة لتحمل تكاليف التأمين للخام على مدار فترة ومسار الباخرة التي تنقل الفوسفات لحين تسليم الخام للعميل النهائي.

وأكد عبد العظيم، أن هذا النظام يحقق أعلى ربحية من الخام من خلال اختراق الأسواق الخارجية المستهدفة والمستهلكة لخام الفوسفات والوصول للمستخدم النهائي في الدولة المستوردة، وكانت باكورة نجاح نظام ( تأمين الشحنة وتكاليف النقل) الـCIF كان لتصدير الخام لدولة البرازيل، وتهدف فوسفات مصر للتوسع في أنظمة البيع بنظام وصول الخام مباشرة للعميل النهائي.

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (1)

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (2)

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (3)

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (4)

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (5)

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (6)

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (7)

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (8)

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (9)

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (10)

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (11)

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (12)

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (13)

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (14)

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (15)

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (16)

نجاح تجربة فوسفات مصر في بيع الخام بنظام الـCIF و CFRللتصدير (17)