"السلع التموينية": طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الإثنين، عن طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ Any origin لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.

وقالت الهيئة إن ذلك للتوريد CIF خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر 2023، أو 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر 2023، أو من 16 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2022 رغبة البائع، أو بضاعة حاضرة، وللهيئة حرية الاختيار.

وأضافت بأن تقدم الأسعار للسداد At Sight بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي والأولوية للسداد بالجنيه المصري.

كما أوضحت الهيئة أن كافة الشروط المالية والتجارية والفنية طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات والتي يمكن الحصول عليها من شركة السكر والصناعات التكاملية.

وسيكون تقديم العروض يوم السبت الموافق 29 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية، بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية الدور الثالث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.