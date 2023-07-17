“عبدالغفار”: التأمين الصحي الشامل حقق قفزات سريعة في منظومة الرعاية الصحية

استقبل الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك لزيارة المنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، أولى محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشملت الزيارة، جولة تفقدية إلى مستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى، والتي تضم الاستقبال والطوارئ، و24 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية، والأقسام الداخلية لإقامة المرضى، ووحدات للرعايات المركزة، ووحدات علاجية أخرى أبرزها وحدة لتشخيص وعلاج التصلب المتعدد، فضلًا عن أقسام الأشعة والمعمل والصيدليات بالمستشفى.

وتابعت الزيارة: بتفقد فندق الإقامة للأطباء والعاملين بمستشفى حورس التخصصي، إضافة إلى تفقد العيادات الطبية والسيارات المتنقلة لتقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة والتي تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة مائة يوم، ومنها خدمات الكشف المبكر عن الأمراض، وخدمات الطب الوقائي، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الزيارة للمنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، بمستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وجودة الرعاية الصحية، والتجهيزات عالية المستوى بالمنشآت الصحية، مشيرًا إلى تقدم وتطور شكل الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل حقق قفزات سريعة جدًا للتطور والنمو بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى حورس التخصصي، مشيرًا إلى أنها صرح طبي يخدم عددًا كبيرًا من المرضى، مجهز بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، ويضم العديد من الكوادر الطبية والإدارية المدربة والمؤهلة، ويتميز بتوفير الخدمات والرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة العالمية، لافتًا إلى نجاح المستشفى في الحصول على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأشار، إلى أهمية استمرار النهوض بمنظومة خدمات الرعاية الصحية في الأقصر، والتي تعد من أهم المحافظات السياحية بمصر، وتستقبل الآلاف من السائحين سنويًا، منوهًا إلى أنه من المستهدف زيادة تنشيط مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر" بالمحافظة، ومؤكدًا أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي أحدثت طفرة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية بالأقصر.

ولفت، إلى تقديم أكثر من 15مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر حتى الآن، من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وشملت خدمات الفحص الطبي الشامل، والرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للخدمة "الأولية، الثانوية، الثالثية"، والمشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية، كما أشار إلى تسجيل أكثر من 1،2 مليون مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، ومتابعًا أنه تم إجراء أكثر من 1،1 مليون فحص طبي شامل للمنتفعين بخدمات المنظومة بالمحافظة حتى الآن.

وعلى هامش الجولة.. التقى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمدير التنفيذي للهيئة، مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث ناقشوا تطورات الرعاية الصحية في محافظة الأقصر بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأشاد محافظ الأقصر خلال اللقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة بعد تطبيق المنظومة بها، كما أثنى على جهود هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، مؤكدًا أن النقلة النوعية التي حدثت في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة انعكست بشكل كبير جدًا على ارتفاع معدلات رضاء المواطنين عن الخدمات الصحية.

تجدر الإشارة، إلى أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات وهم "بورسعيد" والتي انطلقت بها المنظومة في يوليو 2019، و"الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" والتي انطلقت بهم المنظومة في 16 فبراير 2021، وأخيرًا "أسوان، السويس" والمقرر التشغيل الرسمي للمنظومة بهما قريبًا.

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