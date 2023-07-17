ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

‏وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36102 طن شملت: 5535 طن جبس معبأ، 3050 طن رمل، 9501 طن يوريا، 1064 طن حديد تسليح، 4096 طن أسمنت معبأ، و12856 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42996 طن شملت: 745 طن خشب زان، 600 طن بازلاء، 7197 طن ابلاكاش، 800 طن صودا معبأ، 12000 طن ذرة، 290 طن كسب عباد شمس، 2035 طن خردة، 2529 طن أرز معبأ، 4800 طن فول، 2000 طن عدس، 10000 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 994 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 530 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2442 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172322 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 206878 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2314 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وعدد 2 وحده نهرية بارجات، بعد ان قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 613 طن أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالى 635 طن من القمح متجهه إلى صوامع المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5298 شاحنة.