جماهير سان جيرمان تهدد صفقة محتملة لحديقة الأمراء

كشفت بعض التقارير الإسبانية، أن بعض من جماهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسى وجهت تهديدا عنيفا لأحد اللاعبين المرتبطين بالانضمام للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتسعى إدارة باريس سان جيرمان للتعاقد مع الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، فى حالة الرحيل المحتمل لكيليان مبابي، خلال الميركاتو الجارى.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فلاهوفيتش تلقى تهديدا عنيفا من جماهير سان جيرمان، بمجرد ارتباط اسمه بالفريق، حيث رفع بعض عناصر الألتراس لافتة أمام ملعب ناديهم "بارك دي برانس"، تحمل الرسالة التالية للمهاجم: "إذا أتيت، سنقطع أصابعك الثلاثة".

وأكد الصحيفة، أن هذه الرسالة تلمح إلى إشارة الأصابع الثلاثة التي احتفل بها فلاهوفيتش، أثناء اللعب مع صربيا، والتي تشير إلى السيادة الصربية على كوسوفو.

يذكر أن سان جيرمان توصل بالفعل إلى اتفاق مع فلاهوفيتش، على ضمه بداية من الموسم الجديد، بحسب تقارير صحفية.