“عبدالغفار والداودى” يطمئنان علي مستوي الخدمات الطبية بمستشفي قنا العام.. صور

زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مستشفي قنا العام، لمتابعة سير العمل والاطمئنان علي مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

رافقهما الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور احمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والنائب محمد احمد الجبلاوي، والنائب مصطفي محمود مصطفي، والنائبة رحاب الغول أعضاء مجلس النواب، والنائب احمد عبدالماجد الاحمر، والنائب محمد كمال موسي، والنائب أسامه الهواري اعضاء مجلس الشيوخ.



تابع وزير الصحة ومحافظ قنا سيرالعمل بعدد من أقسام المستشفى، شملت ( العناية المركزة، وعناية القلب، وحدة المناظير، العظام، العمليات، الجراحة، الحروق )، وأطمئن الوزير والمحافظ على توافر المستلزمات والأدوية التي يحتاجها المريض أثناء إقامته وحصوله على الرعاية الصحية بالمستشفى، واستمعا إلى شرح مفصل من الدكتور محمد الديب مدير المستشفي حول آليات ونظم العمل داخل المستشفى وأكد وزير الصحة حرصه على المتابعة الدورية للعمل بالمنشآت الصحية بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على التحديات وحلها.



كما إطمئن "عبدالغفار" و"الداودي" من المرضى على الخدمات المقدمة لهم، واستمعا إلى مطالبهم واحتياجاتهم وكلفا الجهات المعنية بتلبيتها تتفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة وضبط إنتظام فرق الأطباء والتمريض.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، ان توفير الخدمات الطبية للمواطنين يأتى على رأس أولويات الجهاز التنفيذى للمحافظة من خلال عمل زيارات ميدانية دورية للمستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من استمرارها فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل منتظم هذا بالإضافة الى تنظيم قوافل طبية اسبوعيا بالقرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

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