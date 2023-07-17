للبحث عن ذويهم.. انهيار الأهالي أمام حطام عقار حدائق القبة المنهار| شاهد

تجمع أهالي وأقارب وجيران قاطني عقار حدائق القبة المنهار صباح اليوم الإثنين أمام حطام العقار لمتابعة جهود الإنقاذ للبحث عن ذويهم والمفقودين.

وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ9 وفيات فيما يجري البحث عن 4 مفقودين آخرين تحت الأنقاض.

وتضررت 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار، وقامت أجهزة الأمن بإخلاء السكان منها، وانهارت بلكونات أحد العقارات المجاورة بالإضافة إلى حوائط من عقار آخر.

وانهيار الأهالي أمام حُطام عقار حدائق القبة المنهار، ورصدت عدسة البوابة نيوز، جهود الحماية المدنية وفرق الإنقاذ بشأن رفع حطام العقار المنهار؛ والبحث عن مفقودين أسفل الأنقاض.

ويستكمل رجال الإنقاذ وفرق الحماية المدنية مهمة البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض؛ ورصدت عدسة البوابة نيوز أعمال التنقيب تحت الأنقاض وتكسير الخرسانات والكتل الأسمنتية لرفع حطام العقار المنهار والبحث عن مفقودين آخرين.