ads
الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

للبحث عن ذويهم.. انهيار الأهالي أمام حطام عقار حدائق القبة المنهار| شاهد

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة المنهار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تجمع أهالي وأقارب وجيران قاطني عقار حدائق القبة المنهار صباح اليوم الإثنين أمام حطام العقار لمتابعة جهود الإنقاذ للبحث عن ذويهم والمفقودين. 

وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ9 وفيات فيما يجري البحث عن 4 مفقودين آخرين تحت الأنقاض. 

وتضررت 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار، وقامت أجهزة الأمن بإخلاء السكان منها، وانهارت بلكونات أحد العقارات المجاورة بالإضافة إلى حوائط من عقار آخر. 

وانهيار الأهالي أمام حُطام عقار حدائق القبة المنهار، ورصدت عدسة البوابة نيوز، جهود الحماية المدنية وفرق الإنقاذ بشأن رفع حطام العقار المنهار؛ والبحث عن مفقودين أسفل الأنقاض. 

ويستكمل رجال الإنقاذ وفرق الحماية المدنية مهمة البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض؛ ورصدت عدسة البوابة نيوز أعمال التنقيب تحت الأنقاض وتكسير الخرسانات والكتل الأسمنتية لرفع حطام العقار المنهار والبحث عن مفقودين آخرين.  

 

حدائق القبة انهيار عقار عقار حدائق القبة الأنقاض