ارتفاع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ9 وفيات والبحث عن 4 مفقودين.. صور

انتشلت قوات الإنقاذ البرى الجثة التاسعة فى حادث انهيار عقار حدائق القبة وتواصل أجهزة الأمن جهودها للبحث عن 4 آخرين أسفل الأنقاض.

وتضررت 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار، وقامت أجهزة الأمن بإخلاء السكان منها، وانهارت بلكونات أحد العقارات المجاورة بالإضافة إلى حوائط من عقار آخر.

وتواصل قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال المفقودين من أسفل عقار حدائق القبة المنهار.

وقال شهود عيان، إن العقار يقطنه 14 شخصا وتم انتشال 9 جثث حتى الآن، كما تم إخراج مصاب فور انهيار عقار .

وأضاف شهود العيان، إنهم تفاجأوا بانهيار العقار فجرا، وأن أحد ملاك العقار كان يقوم بأعمال توسعة بالطابق الأرضي مما تسبب فى الانهيار .

وتم ضبط مالك الطابق الأرضي لقيامه بأعمال هدم فى الحوائط يعتقد انها أحد أسباب الانهيار.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من محمد.ع، 39 سنة، وشهد إ، 41 سنة. وكريمة إبراهيم 25 سنة، وروجينا محمد عبد الفتاح 4 سنوا، فاطمة ع، 32 سنة، ، نسمة ع، 26 سنة ، وعلي ج، عام واحد،كما أصيب كل من ياسين م، 9 سنوات، وسارة ح، ، واثنان آخران، تم نقلهم لمستشفي الدمرداش لتلقى العلاج.

تحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة والذى أسفر عن وفاة 9 أشخاص حتى الآن.

كما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الانهيار.

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ.

ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات، كما دفع حى حدائق القبة بمعدات لرفع الانقاض.

وكشف الفحص المبدئى وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين وجار البحث عن مفقودين، فيما تم نقلهم الى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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