استمرار أعمال التنقيب ورفع حطام عقار حدائق القبة المنهار| فيديو

تواصل قوات الإنقاذ البرى جهودها لانتشال المفقودين من أسفل عقار حدائق القبة المنهار؛ والي كان يقطنه 14 شخصًا؛ فيما تم انتشال 8 جثث حتى الآن كما تم إخراج مصاب فور انهيار عقار .

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مالك الطابق الأرضي بعقار حدائق القبة المنهار؛ وتم ضبط مالك الطابق الأرضي لقيامه بأعمال هدم فى الحوائط يعتقد انها احد اسباب الانهيار . وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 8 متوفيين فيما يبحث رجال الإنقاذ البرى عن مفقودين .

ورصدت عدسة البوابة نيوز، جهود الحماية المدنية وفرق الإنقاذ بشأن رفع حطام العقار المنهار؛ والبحث عن مفقودين أسفل الأنقاض

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من محمدع، 39 سنة، وشهد إ، 41 سنة. وكريمة إبراهيم 25 سنة، وروجينا محمد عبد الفتاح 4 سنوا، فاطمة ع، 32 سنة، ، نسمة ع، 26 سنة ، وعلي ج، عام واحد، كما أصيب كلا من ياسين م، 9 سنوات، وسارة ح، ، واثنان آخران، تم نقلهم لمستشفي الدمرداش لتلقى العلاج.

ويستكمل رجال الإنقاذ وفرق الحماية المدنية مهمة البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض؛ ورصدت عدسة البوابة نيوز أعمال التنقيب تحت الأنقاض وتكسير الخرسانات والكتل الأسمنتية لرفع حطام العقار المنهار والبحث عن مفقودين آخرين.

وتحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة والذى أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن؛ كما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الأنهيار.