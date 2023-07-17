جوندوجان: فخور بالتواجد فى برشلونة

ألقى إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة الجديد، اليوم الأثنين، كلمة خلال تقديمه كلاعب جديد في قلعة كامب نو، أعرب فيها عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف العملاق الكتالوني.

وتحدث جوندوجان عن انطباعه الأول منذ انضمامه لبرشلونه قائلاً: "انطباعاتي الأولى إيجابية للغاية، أنا متحمس وممتن لكوني جزءا من هذا النادي، أتذكر عندما كنت طفلًا، كنت أشاهد كل مباريات برشلونة على مدار الأسبوع، في عهد ريكارد وبيب جوارديولا".

وأضاف: "لدي الكثير من اللاعبين الذين يمثلون قدوة لي هنا، والآن أصبحوا أساطير.. وبالتالي أنا فخور بالتواجد أمامكم في هذا النادي المذهل".

وأكمل: "أود شكر الرئيس والإدارة ككل، وماتيو أليماني وجوردي كرويف.. من المذهل التواجد هنا، ولا أستطيع الانتظار لخوض المباراة الأولى.. أريد مواصلة الانتصارات في البارسا".

وأنهى: "أعتقد أن هناك إمكانيات هائلة في الفريق.. الموسم الماضي كان جيدًا للغاية، وسأقدم أفضل ما لدي لمساعدة برشلونة.. وبكل تأكيد السنوات المقبلة ستكون أفضل".